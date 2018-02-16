У французской виолончелистки украли инструмент за 1,3 миллиона евро

16 февраля 2018 23:57 (UTC+04:00)

Известная французская виолончелистка Офелия Гайяр лишилась своего музыкального инструмента 1737 года стоимостью около 1,3 миллиона евро в результате вооруженного нападения под Парижем, передает РИА Новости со ссылкой на газету Point.

По информации издания, ограбление произошло вечером в четверг в департаменте Сен-Сен-Дени под Парижем. Гийяр вышла из своего дома и собиралась сесть в машину, когда на нее напал вооруженный ножом мужчина и потребовал отдать виолончель, а также мобильный телефон.

По данным газеты, в результате нападения сама Гийяр не пострадала.

Издание уточняет, что виолончель не является собственностью Гийяр и принадлежит банку CIC. Виолончелистка взяла в аренду инструмент в ноябре 2015 года.

Полиция ведет расследование инцидента.

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