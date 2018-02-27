В Польше пять человек погибли от переохлаждения

27 февраля 2018 13:38 (UTC+04:00)

Пять человек погибли в Польше за минувшие сутки от переохлаждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительственный центр безопасности.

В предыдущие сутки сообщалось о двух погибших от мороза.

"Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки", — говорится в сообщении.

Всего по данным центра, с 1 ноября прошлого года из-за переохлаждения умерли 53 человека.

Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждения действительно для всей территории страны, кроме Опольского воеводства, а также части Силезского и Западно-Поморского воеводств.

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