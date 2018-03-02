Председатель Европарламента согласился стать кандидатом в премьер-министры Италии

2 марта 2018 04:16 (UTC+04:00)

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни объявил вечером в четверг в своем "Твиттере", что согласен выдвигаться кандидатом на пост премьер-министра Италии на парламентских выборах четвертого марта, передает Интерфакс.

"Благодарю председателя (бывшего главу правительства, председателя Совета министров Италии - Presidente del Consiglio dei Ministri - ИФ) Берлускони за его уважительное отношение ко мне. Сегодня вечером я сообщил ему о моей готовности служить Италии. Теперь любое дальнейшее решение принадлежит нашим согражданам и президенту республики", - написал Таяни.

Как сообщалось, основатель и лидер крупнейшей итальянской правой партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони заявлял о своем желании выдвинуть кандидатом в премьер-министры страны нынешнего председателя Европейского парламента при условии его согласия.

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