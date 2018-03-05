Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет

Премьер Великобритании Тереза Мэй в очередной раз заявила, что второго референдума по Brexit, на котором настаивают различные политические силы, в том числе, оппозиционная партия лейбористов, не будет, передает РИА Новости.

"Второго референдума не будет", - заявила Мэй, выступая в понедельник в парламенте. "Лейбористам нечего предложить", - подчеркнула она.

По ее словам, нынешнее правительство страны не собирается отступать, а сосредоточило все свои силы на том, чтобы "добиться успеха" в вопросе выхода Великобритании из Евросоюза.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.