Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет

5 марта 2018 20:57 (UTC+04:00)

Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет

Премьер Великобритании Тереза Мэй в очередной раз заявила, что второго референдума по Brexit, на котором настаивают различные политические силы, в том числе, оппозиционная партия лейбористов, не будет, передает РИА Новости.

"Второго референдума не будет", - заявила Мэй, выступая в понедельник в парламенте. "Лейбористам нечего предложить", - подчеркнула она.

По ее словам, нынешнее правительство страны не собирается отступать, а сосредоточило все свои силы на том, чтобы "добиться успеха" в вопросе выхода Великобритании из Евросоюза.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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