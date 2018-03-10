В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека

Легкомоторный самолет потерпел крушение в немецком городе Бенсхайм (земля Гессен) в субботу, два человека погибли. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила администрация города.

"Крушение самолета в Бенсхайме. Два человека погибли", - говорится в сообщении на официальной странице города в Facebook.

Кроме того, там опубликовано фото с места авиакатастрофы, на котором изображен небольшой самолет красного цвета.

Отмечается, что на месте происшествия работают 25 сотрудников пожарной службы и полиция.

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