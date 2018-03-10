В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека

10 марта 2018 21:06 (UTC+04:00)

Легкомоторный самолет потерпел крушение в немецком городе Бенсхайм (земля Гессен) в субботу, два человека погибли. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила администрация города.

"Крушение самолета в Бенсхайме. Два человека погибли", - говорится в сообщении на официальной странице города в Facebook.

Кроме того, там опубликовано фото с места авиакатастрофы, на котором изображен небольшой самолет красного цвета.

Отмечается, что на месте происшествия работают 25 сотрудников пожарной службы и полиция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Атаковавшие серверы в ФРГ хакеры украли документы по Brexit
Европа 12:49
Минэкономики Германии о предоставлении кредитной гарантии для азербайджанского газового проекта (Эксклюзив)
Энергетика 10:24
Меркель заявила, что никто не выиграет от торговой войны с США
Европа 9 марта 17:13
Германия примет участие в развитии турсектора Казахстана
Бизнес 9 марта 10:23
В Техасе потерпел крушение двухмоторный самолет, два человека погибли
США 9 марта 02:55
ЗАО "Южный газовый коридор" прокомментировало выдачу кредитной гарантии Германией
Энергетика 7 марта 13:08
Туркменистан и Германия сотрудничают в области практической медицины
Бизнес 7 марта 09:46
Германия и Таджикистан заинтересованы в развитии совместных бизнес-проектов
Таджикистан 7 марта 09:24
В Германии заявили, что не хотят торговой войны с США
Европа 5 марта 15:57
Меркель настаивает на быстром формировании правящей коалиции в ФРГ
Европа 5 марта 13:32
Курс биткоина значительно вырос
Бизнес 5 марта 11:16
В Германии в 2017 году совершено около 950 нападений на мусульман и мечети
Европа 3 марта 14:22
Германия выступила против пошлин США на сталь и алюминий
Европа 2 марта 15:32
Сервера МИД и Минобороны Германии подверглись хакерской атаке
Европа 28 февраля 21:10
Глава МИД Германии обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Европа 26 февраля 22:47
В Мюнхене проведена акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 21:03
Франция и Германия призвали прекратить бои в Восточной Гуте
Европа 23 февраля 21:01
В Германии около 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме
Европа 17 февраля 13:42