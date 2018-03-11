В марше против абортов в Дублине приняли участие десятки тысяч человек

Десятки тысяч человек приняли участие в "Марше жизни" — протесте против абортов, который прошел в ирландской столице Дублине, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Irish Times.

В конце мая в Ирландии должен состояться референдум по вопросу о легализации абортов. Предварительно вопрос будет сформулирован как "Хотите ли вы сохранить восьмую поправку (конституции Ирландии о запрете абортов) или же отменить ее, сделав парламент ответственным за разработку законодательства в сфере абортов?".

Протестующие, вышедшие на демонстрацию в субботу, выступают за сохранение восьмой поправки в силе. Перед публикой выступила представительница кампании Save the Eighth ("Сохрани восьмую"), которая заявила, что у сторонников движения осталось 10 недель, чтобы убедить ирландцев проголосовать против отмены поправки.

Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году, она гласит о равнозначности жизней матери и плода и запрещает аборты практически во всех обстоятельствах.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар ранее уже заявлял, что будет голосовать за отмену поправки, однако парламентарии придерживаются самых разных позиций. Католическая церковь ожидаемо выступает против отмены поправки, заявляя, что легализация абортов — это прямой путь к разрешению эвтаназии.

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