В Дублине пожар охватил несколько этажей гостиницы

Пожар возник на верхних этажах гостиницы Metro Hotel в ирландской столице, в районе Баллимун, пламенем могут быть охвачены несколько этажей, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Гостиница находится недалеко от дублинского аэропорта, отмечает издание. По данным одного из очевидцев Джона Шеридана, "по меньшей мере пять этажей" здания могут быть охвачены пламенем.

На место происшествия направились восемь пожарных машин и медики. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.

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