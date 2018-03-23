В Британии осудили мужчину, хранившего у себя дома 250 бомб

23 марта 2018 17:38 (UTC+04:00)

Судья королевского суда Бристоля приговорил к трем годам тюрьмы мужчину, который хранил у себя дома 250 самодельных взрывных устройств, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Как сообщает издание, 29-летний Рико Фернандес, помимо бомб, хранил у себя дома контейнеры для боеприпасов, бронежилет, а также химические вещества для создания взрывчатки.

Склад боеприпасов был обнаружен осенью прошлого года, когда в доме Фернандеса сработало одно из взрывных устройств. Работающие на месте взрыва полицейские и пожарные обыскали его дом и эвакуировали соседей. Сам Фернандес в результате взрыва получил сильные ожоги и провел две недели в больнице.

На слушании в суде в пятницу мужчина признался в хранении взрывчатых веществ. В общей сложности Фернандес получил 3 года и четыре месяца тюрьмы. На данный момент он провел в заключении уже около шести месяцев.

Как заявила прокурор Рейчел Дрейк, обвиняемый не руководствовался террористическими мотивами, однако испытывал большой интерес к взрывчатке. Судья постановил, что взрыв произошел случайно и Фернандес не хотел подвергать риску других людей.

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