Председателем итальянского Сената впервые стала женщина

24 марта 2018 17:03 (UTC+04:00)

Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати, таким образом, впервые в истории республики вторую должность после президента заняла женщина, передает РИА Новости.

Казеллати родилась в 1946 году, имеет юридическое образование. Членом партии "Вперёд, Италия" она стала с момента ее основания в 1994 году. Местные СМИ описывают ее как "железную сторонницу Берлускони".

Казеллати впервые избрана сенатором в том же 1994 году, проработав в верхней палате парламента два года до следующих выборов. С 2001 года пять раз избиралась сенатором, занимая должности замглавы фракции "Вперёд, Италия" и работая в комиссии по здравоохранению.

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