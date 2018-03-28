В итальянском порту Ливорно прогремел взрыв (Обновлено)

28 марта 2018 17:22 (UTC+04:00)

Жертвами взрыва в порту итальянского города Ливорно стали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.

По предварительным данным, в промышленной зоне порта взорвалась цистерна с метиловым эфиром. Двое рабочих погибли на месте, третий находится в тяжелом состоянии.

Взрыв не привел к пожару.

16:53 (GMT+4) Громкий взрыв произошел в среду днем в порту итальянского города Ливорно, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, взорвалась цистерна. Пострадали несколько рабочих.

На место прибыли пожарные и экипажи скорой помощи.

Зона, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, эвакуирована.

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