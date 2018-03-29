Telegram полностью восстановил работу в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке

Telegram сообщил о полном восстановлении работы на территории Европы, Ближнего Востока и СНГ, говорится в официальном Twitter мессенджера, передает РИА Новости.

"Если вы еще не знаете, сообщаем, что все хорошо (работает) уже около 40 минут. Telegram исправно работает в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг пользователи Telegram в России и ряде стран Европы, Ближнего Востока и СНГ столкнулись со сбоями в работе мессенджера. В частности, пользователи не могли подключиться к мессенджеру и отправить сообщения.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что сбой в работе мессенджера связан с отключением питания в кластере серверов в Европе.

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