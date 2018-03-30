Франция утратила объективность в вопросе Сирии – МИД Турции

30 марта 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франция утратила объективность в вопросе Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя заявление президента Франции о том, что Париж может выступить в качестве посредника между Анкарой и боевиками PYD в Сирии, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Чавушоглу сказал, что Франция также не информирована о происходящих событиях.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Турция не ведет и не собирается вести переговоры с террористами.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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