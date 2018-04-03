В британской лаборатории не смогли установить происхождение "Новичка"

Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Дауне, передает РИА Новости.

При этом он подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

"Мы не установили, где именно оно было произведено, но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам", — заявил глава лаборатории.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, его дочь Юлия, которая на прошлой неделе пришла в себя, — в стабильном состоянии.

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