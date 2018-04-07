Во Франции в воскресенье отменят ряд поездов из-за забастовки

Только пятая часть скоростных поездов TGV и треть электричек TER и Transilien будет доступна французам в воскресенье из-за забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог Франции SNCF, заявил заместитель генерального директора компании Франции Матиас Вишера. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается поездов дальнего следования, то есть TGV и Intercites, то в путь выйдет один из пяти поездов… И, таким образом, завтра будут доступны 142 скоростных поезда TGV. Что касается ежедневных поездов, то есть Transilien и TER, в среднем в путь выйдет один из трех поездов", — заявил Вишера. Трансляцию вел телеканал BFMTV.

По словам заместителя гендиректора SNCF, процент бастующих в воскресенье сотрудников компании составит 35%, причем речь идет только о тех работниках, которые "ответственны за движение поездов", то есть о машинистах, контроллерах и диспетчерах.