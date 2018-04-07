Президент Германии назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия, выразил слова поддержки близким жертв и пострадавшим, передает РИА Новости.

"Сообщения, которые приходят из Мюнстера, ужасающие. Мы должны исходить из того, что это тяжкий акт насилия. Мои мысли в эти часы с пострадавшими и их близкими. Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял любимых и тяжело переживает. Я благодарю работающих на месте правоохранителей и врачей", — говорится в заявлении главы государства, опубликованном в Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.