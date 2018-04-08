В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта в аэропорту

8 апреля 2018 01:57 (UTC+04:00)

Полиция Лондона задержала подозреваемого в терроризме в аэропорту "Гатвик", сообщило ведомство, передает РИА Новости.

Задержание произошло в лондонском аэропорту в субботу в первой половине дня.

"В субботу, 7 апреля, следователи контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали 55-летнего мужчину по подозрению в подстрекательстве к терроризму и распространению террористических материалов", — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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