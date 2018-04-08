Во Франции из-за забастовки на железных дорогах ограничено движение поездов

8 апреля 2018 11:23 (UTC+04:00)

Работники французского Национального общества железных дорог (SNCF) возобновили в воскресенье свою серию двухдневных забастовок, которые через каждые три дня будут продолжаться до конца июня, передает ТАСС.

Это привело к многочисленным отменам рейсов как на внутренних, так и на международных маршрутах.

Трудящиеся протестуют против обширного плана правительства по реформе этой крупнейшей французской государственной компании. Он предусматривает, в частности, открытие железнодорожного сектора для конкуренции, что может привести к закрытию целого ряда маршрутов как нерентабельных, увольнениям, снижению доходов компании и ее работников. Профсоюзы серьезно опасаются, что реформа приведет в конечном счете к приватизации SNCF.

Особое недовольство вызывает намерение властей лишить поступающих на работу в SNCF льготного статуса железнодорожников, введенного еще в средине прошлого века. Он предусматривает высокий уровень зарплат, ранний выход на пенсию, крупные льготы при покупке железнодорожных билетов.

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