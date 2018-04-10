Джонсон заявил, что рад выздоровлению Юлии Скрипаль

10 апреля 2018 15:11 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал новость о выписке из больницы Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления ее отцу, работавшему на британские спецслужбы экс-полковнику запаса ГРУ Сергею Скрипалю, передает РИА Новости.

Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

"Замечательно, что Юлия Скрипаль покинула больницу, и что она полностью и быстро поправилась. Спасибо снова невероятным сотрудникам Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он тоже быстро поправится", — написал Джонсон в Twitter.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В России открылся еще один памятник легендарному нефтянику Фарману Салманову
Общество 16:20
Еще один азербайджанец может войти в руководство российского ВТБ
Бизнес 16:16
Московская биржа планирует запустить торги иностранными акциями
Россия 15:48
Посла Израиля пригласили в МИД России
Израиль 15:28
Глава МИД России посетит Таджикистан
Таджикистан 15:11
Лавров: Обеспечение безопасности КНДР потребует серьезных гарантий
Россия 14:11
Песков назвал причину негативных тенденций на бирже
Россия 13:12
Глава МЭР: Торговая война США и Китая повлияет и на Россию
Россия 12:58
Юлия Скрипаль после выписки из больницы доставлена в "безопасное место"
Россия 12:54
В Москве начались переговоры Лаврова и главы МИД КНДР
Россия 12:18
Вице-премьер РФ: Санкции США создали неопределенность для инвесторов
США 12:09
Россия разрабатывает требования для формирования отряда космонавтов в ОАЭ
Россия 10:41
Израиль обвинил сирийские власти в химатаке
Израиль 09:53
Санкции США спровоцировали "черный понедельник" на российском рынке
Россия 07:31
Профицит торгового баланса России вырос
Россия 9 апреля 20:10
В Пекине проходит выставка музея-заповедника "Петергоф" (ФОТО)
Китай 9 апреля 18:56
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США
Бизнес 9 апреля 18:32
Роухани отметил ежегодное поступательное развитие отношений России и Ирана
Политика 9 апреля 18:30