Джонсон заявил, что рад выздоровлению Юлии Скрипаль

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал новость о выписке из больницы Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления ее отцу, работавшему на британские спецслужбы экс-полковнику запаса ГРУ Сергею Скрипалю, передает РИА Новости.

Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

"Замечательно, что Юлия Скрипаль покинула больницу, и что она полностью и быстро поправилась. Спасибо снова невероятным сотрудникам Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он тоже быстро поправится", — написал Джонсон в Twitter.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

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