Страны НАТО были информированы об ударе по Сирии за несколько часов

Генеральные штабы вооруженных сил стран-членов НАТО были проинформированы об ударе по Сирии за несколько часов до начала атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт real.gr.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

"Генеральный штаб национальной обороны Греции был уведомлен вскоре после полуночи, и его начальник сразу проинформировал министра обороны о предстоящем ударе", — сообщил он.

Греческие вооруженные силы не участвуют в военной операции, накануне вечером премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонной беседы.

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