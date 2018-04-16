Четыре британских вертолета прибыли на авиабазу Эмари под Таллином

16 апреля 2018 22:03 (UTC+04:00)

Четыре многофункциональных вертолета сухопутных войск Великобритании Lynx Wildcat AH1 в понедельник прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны, пишет РИА Новости.

"Четыре многофункциональных вертолета сухопутных войск Великобритании Lynx Wildcat AH1 в понедельник прибыли на авиабазу Эмари под Таллином на сток четыре месяца для оказания поддержки дислоцированной в Тапа боевой группы НАТО, ядро которой сейчас составляет 1-й батальон Королевских валлийцев Соединенного Королевства. В задачи вертолетов также входит оказание поддержки выучке боевой группы и эстонских военнослужащих. Они также примут участие в учениях Siil и учениях НАТО Sabre Strike", - говорится в сообщении.

Многофункциональный вертолет Lynx Wildcat AH1 может выполнять атакующие задачи, а также вести наблюдение. В экипаж вертолета входят два пилота, максимальная скорость вертолета составляет 311 км/ч, а дальность полета 777 километров.

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