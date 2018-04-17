Глава МИД Франции заявил, что Сирия больше не сможет производить химоружие

17 апреля 2018 12:20 (UTC+04:00)

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что Сирия после субботних ударов не сможет производить химическое оружие, передает РИА Новости.

"Все заставляет нас думать, что нет", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Info, отвечая на вопрос, сможет Сирия после ударов производить химическое оружие.

Вместе с тем министр напомнил, что Дамаск в 2013 году взял обязательство уничтожить весь свой химический арсенал. При этом, как утверждает Ле Дриан, Сирия, несмотря на взятые обязательства, этого не сделала.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии
Россия 10:28
США хотят заменить контингент в Сирии на силы арабских стран
США 10:24
В Турции задержаны члены «бригады смертников» ИГ
Турция 10:13
Главы МИД Северных стран обсудят отношения с Россией
Россия 09:26
ООН отправит около 60 человек для сбора данных о преступлениях в Сирии
Арабские страны 04:57
США непричастны к ракетному удару в провинции Хомс - Пентагон
США 03:05
Сирийская система ПВО сбила ракеты рядом с Хомсом
Арабские страны 02:37
Минобороны РФ рассказало, откуда коалиция США бомбила Сирию
Россия 16 апреля 20:14
В Британии сообщили, что приняли более 10 тысяч сирийских беженцев
Европа 16 апреля 19:13
Представитель России при ОЗХО назвал удар по Сирии актом агрессии
В мире 16 апреля 18:36
Власти Парижа решили судиться с сервисами аренды жилья
Европа 16 апреля 16:37
Песков прокомментировал слова Макрона о противоречиях России и Турции
Россия 16 апреля 16:35
Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии
Европа 16 апреля 16:00
Лавров: Россия не пыталась изменить место "химатаки" в Думе
Россия 16 апреля 15:52
В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
Европа 16 апреля 15:50
ЕС призвал использовать ситуацию вокруг САР для активизации урегулирования
Европа 16 апреля 15:10
Россия отвергла обвинения в попытках помешать работе ОЗХО в Сирии
Россия 16 апреля 15:07
Главы МИД стран ЕС согласовали позицию по событиям в Сирии
Европа 16 апреля 14:50