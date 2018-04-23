Макрон прибыл с государственным визитом в США

23 апреля 2018 21:55 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в США, трансляцию его прибытия вели основные американские телеканалы, передает РИА Новости.

Самолет французского президента приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

Государственный визит (в отличие от официального или рабочего) отличается наибольшим уровнем торжественности, он будет сопровождаться рядом церемоний, включая церемониальный ужин в Белом доме.

В программе Макрона — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, запланированные на вторник, а также выступление в конгрессе в среду.

Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции.

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