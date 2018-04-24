Макрон заявил об "особой ответственности" Франции и США

24 апреля 2018 09:34 (UTC+04:00)

Французский президент Эммануэль Макрон, прибывший в американскую столицу с официальным визитом, заявил, что Франция и США несут особую ответственность перед мировым сообществом, передает РИА Новости.

Макрон также добавил, что обе страны "являются гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях".

"Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов", — написал французский лидер в своем микроблоге Twitter.

Государственный визит Макрона приурочен к 250-летию французско-американских отношений. Он будет сопровождаться рядом церемоний, включая ужин в Белом доме. В программу президента Франции также входят переговоры с президентом США Дональдом Трампом и выступление в конгрессе.

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