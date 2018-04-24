Макрон и Трамп посадили у Белого дома привезенный из Франции саженец дуба

24 апреля 2018 14:08 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, на котором вместе с президентом США Дональдом Трампом сажает в саду Белого дома привезенный в подарок из Франции саженец дуба, передает РИА Новости.

Американского и французского лидера сопровождали их супруги.

"Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет", — написал французский президент в своем микроблоге в Twitter.

Макрон в понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами.

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