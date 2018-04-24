В СЕ могут принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет

Уставной орган Совета Европы - комитет министров иностранных дел к концу 2019 года может принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет, заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд, передает РИА Новости.

"Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев Ассамблеи.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

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