В Евросоюзе назвали страну с самыми большими долгами

25 апреля 2018 18:23 (UTC+04:00)

Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о величине государственного долга стран, входящих в ЕС, передает РИА Новости.

Наибольший объем госдолга по отношению к ВВП оказался у Греции - 178,6 процента. На второй и третьей позициях - Италия и Португалия с показателями в 131,8 и 125,7 процента от ВВП соответственно.

Эстония с уровнем госдолга в 9 процентов от ВВП заняла последнее место.

В целом в 2017 году соотношение госдолга и ВВП среди членов ЕС уменьшилось с 83,3 до 81,6 процента по сравнению с показателями предыдущего года, говорится в документе.

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