Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о пагубных последствиях торговых войн, призвал следовать правилам мировой торговли, передает РИА Новости.

"Нам нужна открытая и честная торговля. Торговые войны не совпадают с нашей миссией, с нашей историей, с нашими нынешними обязательствами по глобальной безопасности. В конце концов, они (войны) уничтожат рабочие места, поднимут цены, и за это придется платить среднему классу", — заявил Макрон, выступая в конгрессе США.

По его словам, на многие обеспокоенности в сфере торговли можно дать ответ "путем переговоров на площадке Всемирной торговой организации".

"Мы написали эти правила (мировой торговли) и давайте им следовать", — добавил президент Франции.

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