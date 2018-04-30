Макрон надеется на помощь России в решении вопросов на Ближнем Востоке

30 апреля 2018 17:21 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что Россия сыграет конструктивную роль по ряду вопросов на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

"Президент республики выразил желание, чтобы в плотном взаимодействии с Россией, другими постоянными членами СБ ООН, региональными и европейскими державами могли начаться переговоры по контролю (иранской) атомной активности после 2025 года, ракетной программе Ирана, а также по ситуации в Сирии и Йемене", — отмечается в заявлении администрации французского лидера.

Там также говорится, что Макрон "выразил надежду, что Россия сможет сыграть конструктивную роль по всем вопросам, чтобы избежать роста напряженности в регионе".

"Два президента договорились вместе работать по этому направлению в ближайшие дни и недели. В свете визита президента республики в Россию 24 и 25 мая, два президента условились ускорить контакты между их командами, чтобы достичь конкретного продвижения, в частности, по вопросу сирийского кризиса", — сообщают в Елисейском дворце.

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