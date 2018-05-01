В ФРГ потребовали срочно предоставить МАГАТЭ доступ к документам по Ирану

Глава МИД ФРГ Хайко Маас потребовал как можно скорее предоставить МАГАТЭ доступ к документам Израиля по секретной ядерной программе Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

"Венское ядерное соглашение с Ираном основано не на доверии, а на неусыпном контроле. Сейчас МАГАТЭ должно как можно скорее получить доступ к израильской информации и выяснить, действительно ли существуют свидетельства нарушения соглашения", — заявил министр в интервью изданию.

Он добавил, что власти ФРГ также собираются детально изучить документы по Ирану, так как "Израиль занимает центральное место в политике ФРГ".

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения договоренностей или их аннулирования, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.

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