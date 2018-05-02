Глава полиции Парижа уточнил число помещенных под стражу после беспорядков

2 мая 2018 10:50 (UTC+04:00)

Число людей, помещённых под стражу в Париже после беспорядков на Первомайском шествии, составляет 109 человек, сообщает в среду радиостанция Europe1 со ссылкой на главу полиции французской столицы Мишеля Дельпюэша, передает РИА Новости.

Ранее радиостанция со ссылкой на главу МВД Жерара Коллона сообщила о 209 помещённых под стражу. Потом журналисты уточнили данные у Дельпюэша.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности за свои действия.

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