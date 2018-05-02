Джонсон: Лондон поддерживает работу МАГАТЭ по контролю над ядерной программой Ирана

Великобритания продолжит поддерживать деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению контроля над ядерной программой Ирана. Об этом в среду на своей странице в Twitterнаписал глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, приветствуя генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано, который находится с визитом в Лондоне, передает ТАСС.

"Обеспечение безопасности ядерных материалов остается такой же важной задачей сегодня, как и в 1957 году, когда МАГАТЭ впервые взяло на себя эти обязательства. Мы продолжаем поддерживать крайне важную работу агентства в Иране и повсюду", - написал он.

Джонсон ранее прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сокрытии Ираном программы и архивов, связанных с атомным оружием, указав на важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Иранская ядерная сделка не основана на доверии в отношении намерений Ирана, - полагает глава британского МИД. - Она скорее базируется на жестком контроле, включая меры, которые позволяют инспекторам МАГАТЭ получать беспрецедентный доступ к ядерной программе Ирана".

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия - прим. ТАСС) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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