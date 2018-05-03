Мэй и Гутерреш заявили о необходимости независимого расследования в Сирии

3 мая 2018 16:00 (UTC+04:00)

Британский премьер Тереза Мэй и генсек ООН Антониу Гутерреш заявили о необходимости независимого расследования химатаки в Сирии и создания механизма для предотвращения химатак в будущем, говорится в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера.

"Вчера премьер-министр провела двусторонние переговоры на Даунинг-стрит с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Премьер-министр и генеральный секретарь сошлись на том, что они встречаются в момент серьезных вызовов для международной правовой системы. Они обсудили недавнее применение химического оружия в Сирии и необходимость проведения независимого расследования и создания механизма атрибутирования для предотвращения дальнейшего использования химоружия. Они также согласились, что важно защищать основанную на правилах систему, в том числе обсудив проблемы для системы нераспространения в широком смысле", — отмечается в сообщении.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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