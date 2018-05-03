Под Харьковом загорелся склад боеприпасов

3 мая 2018 16:29 (UTC+04:00)

В Харьковской области загорелся склад боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления Госслужбы Украины по ЧС.

Инцидент произошел в Балаклее. На место прибыли пожарные.

В пресс-службе не смогли рассказать, что именно случилось. В ведомстве переадресовали вопрос в Министерство обороны, "потому что это их компетенция". Там также уточнили, что ликвидацией ЧП занимаются военные.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о плановом подрыве снарядов на этом складе боеприпасов и последующем возгорании.

Позже источник в Минобороны рассказал телеканалу "112 Украина", что инцидент был спровоцирован наездом пожарного танка на взрывное устройство.

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