Президент Австрии сообщил о предстоящем визите президента России в Вену

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о запланированном на июнь визите президента России Владимира Путина в Вену. Как передает корреспондент ТАСС, заявление об этом прозвучало в четверг на брифинге по итогам переговоров главы австрийского государства с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Мы обсуждали различные внешнеполитические события, которые касаются и Австрии, и Болгарии, в том числе взаимоотношения с Россией. Я думаю, что необходимо не только развивать дипломатию визитов, но и продолжать с Россией вести диалог. Президент Радев посетит в мае Москву, а президент Путин, весьма вероятно, в начале июня будет в Вене", - информировал Ван дер Беллен.

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о планах такого визита.

"Я рад, что Болгария находится в авангарде общеевропейской политики по отношению к России, - в свою очередь сказал Радев. - Мое посещение России пройдет во второй половине мая, посещение президента Франции Макрона состоится практически в это же время, посещение Вены российским президентом планируется на начало июня. Это говорит о том, что мы проводим единую европейскую политику по отношению к России с целью поиска всех возможностей для развития открытого диалога и реализации взаимовыгодных проектов".

Президент Австрии находится в Софии с официальным визитом, среди тем переговоров - развитие двухстороннего сотрудничества и будущее Европейского союза, в том числе вопросы по будущему сокращению бюджета ЕС в связи с Brexit, перспективы евроинтеграции государств Западных Балкан.

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