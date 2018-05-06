Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании (ВИДЕО)

6 мая 2018 18:02 (UTC+04:00)

Французский легкомоторный самолет 1930-х годов совершил экстренную посадку на пляже британского города Сидмут, графство Девон, из-за отказавшего двигателя, пострадавших нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный информационный портал DevonLive.

Инцидент произошел вечером в минувшую субботу. Двое местных жителей вылетели из города Бодмин, где проходила выставка винтажных самолетов и автомобилей, домой в Бранскомб. Как сообщил 47-летний Зак Роки, находившийся за штурвалом воздушного судна, после отказа двигателя у него практически не было выбора, кроме как сесть на пляже.

"Вы ищите место, где рядом есть люди или что-то еще, чтобы при возникновении трудностей вам могли быстрее оказать помощь. Знаете что, у меня бывали взлетно-посадочные полосы и получше. Эта не идеальна", - сказал пилот.

После инцидента представители береговой охраны помогли пилоту транспортировать самолет в безопасное место в 300 метрах от места посадки. Как отмечает портал, в воскресенье воздушное судно должны разобрать на части и вывести с пляжа.

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Azernews Newspaper
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