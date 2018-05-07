Германия и Франция выступили за сохранение соглашения по иранскому атому

7 мая 2018 15:55 (UTC+04:00)

Германия и Франция по-прежнему убеждены в необходимости сохранения соглашения по иранской ядерной программе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на дипломатической вилле "Борзиг" под Берлином, передает РИА Новости.

"Мы, как прежде, убеждены, что это соглашение делает мир безопасней, без этого соглашения мир станет менее безопасным", — сказал Маас, добавив, что Германия и Франция "не видят иных реальных альтернатив механизмам контроля и ограничения атомной программы Ирана, кроме тех, что заложены в венском соглашении".

По словам Ле Дриана, Париж и Берлин "сообща с нашими британскими партнерами выступают за сохранение соглашения по иранской ядерной программе, потому что мы считаем это правильным шагом в сторону ограничения распространения ядерного вооружения".

"Мы решительно настроены спасти это соглашение, и мы ждем, конечно, решения американцев. Однако мы готовы, вне зависимости от этого решения, поддержать его", — сказал французский министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В МИД Франции считают ливанские выборы важным этапом в политической жизни страны
Европа 16:34
Парвиз Шахбазов: Создание энергокоридора Иран-Азербайджан-Грузия – один из наших приоритетов (Эксклюзив)
Энергетика 16:16
Глава МИД Франции: Изоляция России не пойдет на пользу ни Москве, ни Западу
Россия 15:34
В Евросоюзе заявили, что не изменят позицию по иранской сделке
Ядерная программа 15:03
Глава МИД Ирана подтвердил, что обсуждал с Керри будущее ядерной сделки
Политика 14:22
Меркель проведет переговоры с Путиным
Европа 14:14
Замглавы социал-демократов ФРГ: Экономические санкции против РФ не достигли своей цели
Европа 13:57
Роухани: Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США
Политика 13:45
Иран обещал "болезненный" ответ в случае выхода США из ядерной сделки
Ядерная программа 12:37
На юго-западе Ирана более 80 человек пострадали при землетрясении
Общество 10:27
Нетаньяху заявил об особенности предстоящей встречи с Путиным
Израиль 10:07
Макрон: Выход США из соглашения с Ираном может привести к войне‍
Европа 09:33
Нефть дорожает на опасениях инвесторов по поводу отношений США и Ирана
Энергетика 09:29
Британия старается убедить США не выходить из соглашения по Ирану
Европа 00:55
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
Общество 00:31
В Иране 16 женщин приговорили к тюремному заключению за причастность к ИГ
Общество 6 мая 21:28
Миннефти Ирана о совместной разработке с Азербайджаном блоков на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 6 мая 21:09
В Тегеране выступили против завышения цен на нефть
Экономика 6 мая 20:42