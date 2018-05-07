Германия и Франция выступили за сохранение соглашения по иранскому атому

Германия и Франция по-прежнему убеждены в необходимости сохранения соглашения по иранской ядерной программе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на дипломатической вилле "Борзиг" под Берлином, передает РИА Новости.

"Мы, как прежде, убеждены, что это соглашение делает мир безопасней, без этого соглашения мир станет менее безопасным", — сказал Маас, добавив, что Германия и Франция "не видят иных реальных альтернатив механизмам контроля и ограничения атомной программы Ирана, кроме тех, что заложены в венском соглашении".

По словам Ле Дриана, Париж и Берлин "сообща с нашими британскими партнерами выступают за сохранение соглашения по иранской ядерной программе, потому что мы считаем это правильным шагом в сторону ограничения распространения ядерного вооружения".

"Мы решительно настроены спасти это соглашение, и мы ждем, конечно, решения американцев. Однако мы готовы, вне зависимости от этого решения, поддержать его", — сказал французский министр.

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