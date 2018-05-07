В МИД Франции считают ливанские выборы важным этапом в политической жизни страны

Парламентские выборы в Ливане являются важным этапом в политической жизни страны. Об этом в понедельник заявил на брифинге представитель МИД Франции, передает ТАСС.

"Франция поздравляет Ливан с проведением вчера (6 мая) парламентских выборов, - сказал он. - Эти выборы обозначают важный этап в политической и демократической жизни страны".

Как сообщил в понедельник телеканал Al Manar, не приводя точных данных о распределении мест, Свободное патриотическое движение (СПД) и сторонники шиитской партии "Хезболлах" лидируют по предварительным итогам состоявшихся 6 мая выборов в однопалатный парламент Ливана. По информации телеканала, движение Al Mustaqbal, которое возглавляет премьер-министр Саад Харири, пока занимает третью позицию в списке лидеров.

По оценке ливанского эксперта Касема Кассира, шиитский тандем в составе движения "Амаль", которое возглавляет спикер Набих Берри, и партии "Хезболлах" сможет вместе с просирийскими политиками создать блок из 40 депутатов. По предварительным прогнозам, образование коалиции с христианами из СПД позволит "Хезболлах" располагать большинством голосов в парламенте, получив 67 из 128 мест.

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