В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека

Товарный и пассажирский поезда столкнулись возле вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария). Как сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на полицию, погибли как минимум два человека - пассажирка и машинист, пишет ТАСС.

Пострадали не менее 14 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. ЧП произошло около 21:00 на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт - Аугсбург.

Что послужило причиной столкновения, пока неизвестно.

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