В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека

8 мая 2018 03:21 (UTC+04:00)

Товарный и пассажирский поезда столкнулись возле вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария). Как сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на полицию, погибли как минимум два человека - пассажирка и машинист, пишет ТАСС.

Пострадали не менее 14 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. ЧП произошло около 21:00 на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт - Аугсбург.

Что послужило причиной столкновения, пока неизвестно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мадридский "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Спорт 2 мая 00:48
"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)
Спорт 15 марта 00:49
СМИ назвали причину аварии с поездом в США
Другие страны 4 февраля 23:14
Число пострадавших при столкновении поездов в США возросло до 70 (ОБНОВЛЕНО)
США 4 февраля 18:48
При столкновении поездов в Австрии пострадали не менее 20 человек (ФОТО)
Другие страны 23 декабря 2017 00:01
В метро Сингапура при столкновении поездов пострадали более 20 человек
В мире 15 ноября 2017 09:16
В Москве столкнулись поезд и грузовик
Россия 15 ноября 2017 01:11
В Коста-Рике столкнулись поезда, более 20 человек пострадали
В мире 31 октября 2017 09:43
"Бавария" уволила главного тренера Анчелотти
В мире 28 сентября 2017 18:45
В московском метро поезд врезался в стену
Россия 11 сентября 2017 19:01
Число пострадавших при столкновении поезда и грузовика в России выросло до 17
Россия 9 сентября 2017 17:09
В Польше более 20 человек пострадали при столкновении поездов
Европа 31 августа 2017 05:53
Пять человек пострадали при столкновении поездов в австрийском Линце
Европа 24 августа 2017 01:01
На юге Италии столкнулись два поезда
Европа 13 июня 2017 21:33
В Тегеране 50 человек пострадали из-за столкновения поездов в метро
Общество 6 июня 2017 19:45
В Баку пройдет азербайджано-баварский бизнес-форум
Бизнес 17 мая 2017 18:51
Два поезда столкнулись на вокзале в Вене
Европа 15 апреля 2017 20:08
В Москве двенадцать человек госпитализировали после столкновения поездов (Обновлено)
Россия 9 апреля 2017 02:14