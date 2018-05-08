Франция, Германия и Британия сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки

8 мая 2018 22:55 (UTC+04:00)

Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу", — написал Макрон в своем Twitter.

"Мы будем совместно работать над более широкими рамками ядерной активности, периода после 2025 года, баллистической активности, а также над стабильностью на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, Йемене и Ираке", — заключил французский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Иран всегда соблюдал СВПД, США этого не делали никогда, заявил Роухани
Политика 23:29
США вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне"
США 22:47
США вышли из ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 22:26
США и Китай договорились сохранить санкции против КНДР до свертывания ядерной программы
США 22:17
Си Цзиньпин призвал Трампа учесть обеспокоенность КНДР за свою безопасность
Китай 20:09
Белый дом: Иран продолжает создавать проблемы по всему Ближнему Востоку
США 19:17
В Германии задержали главарей банды, нелегально ввозившей людей в страну
Европа 18:47
Иран и Азербайджан впервые будут разрабатывать нефтяное месторождение на Каспии - Рухани
Экономика 18:36
Иран не примет новых требований, не предусмотренных ядерной сделкой
Ядерная программа 17:58
Иран раскрыл детали газового свопа с Азербайджаном
Энергетика 17:53
Вашингтон известил европейцев, что не примет их идеи по СВПД
США 17:39
Россия призвала США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить СВПД
Россия 17:22
Иран ведет переговоры с нефтяными компаниями по проектам с SOCAR (Эксклюзив)
Энергетика 17:14
Нетаньяху: Иран планирует разместить "очень опасное оружие" в Сирии
Израиль 17:09
Трамп заявил, что обсудит по телефону с Си Цзиньпином КНДР
США 16:04
Иран усилит вооруженные силы на границе с Ираком
Политика 15:59
В Кремле предупредили о рисках выхода США из ядерной сделки с Ираном
Россия 13:50
У берегов Аляски произошло землетрясение
США 13:25