Минобороны Британии объявило о важных кадровых перестановках

9 мая 2018 14:45 (UTC+04:00)

Начальником штаба обороны Великобритании назначен генерал Ник Картер, генштаб возглавит генерал-лейтенант Марк Карлтон-Смит, сообщило в среду Минобороны Великобритании, передает РИА Новости.

Начальник штаба обороны является профессиональным главой британских вооруженных сил и самым высокопоставленным советником по военным вопросам министра обороны и премьер-министра страны. Глава генштаба – командующий сухопутными войсками — подчиняется главе штаба обороны.

"Генерал-лейтенант Марк Карлтон-Смит станет генералом и сменит генерала сэра Николаса Патрика Картера в июне 2018 года. Генерал Картер займет пост начальника штаба обороны, сменив на этом посту маршала авиации сэра Стюарта Пича, который станет председателем Военного комитета НАТО", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Генерал Ник Картер в прошлом руководил различными операциями в Боснии, Ираке и Афганистане, был заместителем командующего международными силами содействия в Афганистане, а также главой генштаба.

Генерал-лейтенант Карлтон-Смит, до сих пор занимавший пост заместителя главы штаба обороны, ранее возглавлял силы специального назначения и был директором по стратегии Минобороны, координировал действия военных в Ираке и Сирии, а также руководил операциями по оказанию помощи пострадавшим от ураганов жителям британских заморских территорий.

Об избрании маршала авиации Стюарта Пича на пост председателя Военного комитета НАТО стало известно в сентябре прошлого года. Председатель Военного комитета НАТО избирается на три года, является старшим советником генерального секретаря альянса, а также Североатлантического совета.

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Azernews Newspaper
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