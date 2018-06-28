Польша и Израиль подписали совместную декларацию об осуждении антисемитизма и антиполонизма

28 июня 2018 17:07 (UTC+04:00)

Правительства Польши и Израиля в среду распространили совместную декларацию, осуждающую любые формы антисемитизма и антиполонизма, а также иные предубеждения против двух стран, сообщает Синьхуа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий зачитал данную декларацию в Варшаве на пресс-конференции.

В документе отмечается, что ошибочные выражения "польские концентрационные лагеря" и "польские лагеря смерти" в определенной степени облегчили ответственность, которую должна была нести нацистская Германия. В заявлении отвергаются обвинения Польши или польского народа в преступлениях против евреев, совершенных нацистской Германией во время Второй мировой войны.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к законодательству, отменяющие уголовное наказание за употребление выражения "польские лагеря смерти" и т. п. По мнению М. Моравецкого, принятие поправок поспособствует дальнейшему улучшению отношений между Польшей и Израилем.

Напомним, что подписанный А. Дудой в феврале закон предусматривал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за употребление выражения "польские лагеря смерти" и подобных ему, а также высказывания о причастности Польши к преступлениям Третьего рейха.

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