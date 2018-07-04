Экономические санкции ЕС против России будут продлены на полгода 5 июля

4 июля 2018 17:54 (UTC+04:00)

Решение о продлении на полгода экономических санкций ЕС против России будет принято 5 июля и вступит в силу в предстоящий понедельник. Об этом сообщил европейский дипломатический источник на брифинге в преддверии саммита ЕС, передает ТАСС.

"Решение о продлении санкций будет принято в четверг [в Комитете постоянных представителей ЕС]. Оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в понедельник, 9 июля, и с этого момента вступит в силу", - отметил он. Таким образом санкции вновь будут продлены в неизменном виде на неизменный срок.

Политическое решение о продлении санкций было принято на саммите ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

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