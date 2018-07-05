Меркель рассказала о ходе переговоров по Brexit

5 июля 2018 17:20 (UTC+04:00)

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС вступают в решающую фазу, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом встречи с британским премьер-министром Терезой Мей в Берлине, передает РИА Новости.

"Переговоры вступают сейчас в решающую фазу. Они ведутся между Еврокомиссией и Великобританией. Мы, конечно, говорим о содержательной стороне вопроса и на двухстороннем уровне. Так как времени остается немного, и уже в октябре мы должны согласовать политические рамки. Поэтому так важно, какие решения в ближайшие дни примет британское правительство", — сказала Меркель.

Она добавила, что выступает за тесное сотрудничество между Германией и Великобританией в будущем, в частности, в сфере политики безопасности и внешней политики.

"Это совершенно точно будет так, относительно остальных вопросов мы посмотрим, каковы будут британские представления", —заявила канцлер ФРГ.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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