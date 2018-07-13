Мэй заключит с США соглашение о свободной торговле после Brexit

13 июля 2018 18:52 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что рассчитывает заключить с США соглашение о свободной торговле после Brexit, передает РИА Новости.

"Мы стоим плечом к плечу на протяжении многих лет, и мы продемонстрируем это через торговые соглашения, которые заключим", — сказала Мэй на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в своей загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир.

Она воспользовалась возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что предложенный ею план будущих отношений Великобритании и ЕС после Brexit позволяет выполнить волю британского народа, проголосовавшего за выход из ЕС, сохранить тесные связи с ЕС и позволить Соединенному Королевству заключать соглашения о свободной торговле с другими странами.

Мэй отметила, что они с Трампом провели "превосходные переговоры" и намерены работать над углублением двусторонних отношений.

В четверг, 12 июля, был опубликован доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемый "Белой книгой". Страна предлагает ЕС новое партнерство в сфере безопасности, предусматривающее тесное сотрудничество правоохранительных органов, обмен развединформацией и совместное расследование серьезных преступлений и террористических заговоров, а также участие Великобритании в деятельности Европола и Евроюста.

Также Лондон предлагает Евросоюзу договориться о координации работы в сферах внешней политики, обороны и международного развития, а также в решении вопросов, связанных с нелегальной миграцией, кибербезопасностью, здравоохранением, борьбой с терроризмом.

Великобритания после Brexit планирует отказаться от принципа свободы передвижения, беспрепятственно въезжать в Соединенное Королевство из ЕС смогут только молодежь, студенты и туристы.

Правительство планирует ввести специальный таможенный режим с ЕС и вводить его по ступенчатому принципу. В стратегии закреплено намерение Великобритании проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО. Также Соединенное Королевство намерено устанавливать собственные тарифы и сборы, а также заключать прямые торговые соглашения с любыми странами.

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