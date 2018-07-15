Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу

15 июля 2018 21:41 (UTC+04:00)

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола, пишет ТАСС.

Финал прошел в Москве на стадионе "Лужники" и завершился со счетом 4:2 в пользу сборной Франции. Гризманн забил второй гол своей команды, реализовав пенальти.

В семи матчах на чемпионате мира Гризманн забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

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