Могерини назвала последствия развала СВПД "катастрофическими"

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не может гарантировать, что усилия по сохранению иранской ядерной сделки (СВПД) окажутся достаточными, но уверена, что последствия развала сделки будут катастрофическими.

"С нашей стороны мы работаем на полной скорости, сегодня у нас есть решение Совета ЕС по внесению поправок в "блокирующее законодательство", то есть с нашей стороны шаги предпринимаются. Это работа, которая идет уже сейчас, и в Вене несколько дней назад мы обсуждали вместе с Ираном, РФ и Китаем следующие шаги", — заявила она в понедельник журналистам.

По ее словам, в настоящий момент продолжается "техническая работа по вопросам банковского сектора, финансовых каналов, торговли нефтью, сектора средних и малых предприятий". Также Могерини напомнила, что срок вступления в силу первой волны санкций наступает 6 августа.

"Насколько я уверена? Я могу сказать, это сложная задача, потому что удельный вес США в мировой экономике, очевидно, значимый, но мы намерены сохранить сделку. Я не могу сказать, будут ли наши усилия вместе с усилиями других достаточными, но я могу сказать, что мы делаем все возможное и будем делать, чтобы не допустить развала сделки, потому что считаем, что последствия этого будут катастрофическими для всех", — добавила она.

Главы МИД стран ЕС одобрили в понедельник внесение поправок в положения европейского "блокирующего закона" для их распространения на санкции США по Ирану.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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