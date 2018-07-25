Власти Греции сообщили о ликвидации лесных пожаров вокруг Афин

Пожары в регионе Афин потушены и российским туристам ничего не угрожает, заявило министерство туризма Греции, передает РИА Новости.

"Разгоревшиеся пожары на окраине Аттики потушены. Российским туристам, находящимся в Афинах, ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным минтуризма Греции, регулярные рейсы в международном аэропорту Афин "Элефтериос Венизелос" выполняются по графику, порт Рафина восстановил паромные перевозки.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до плюс 38-40 градусов. В понедельник из-за аномальной жары вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Их жертвами, по последним данным, стали более 70 человек.

Власти Греции запросили помощь у других стран, чтобы быстрее справиться со стихией. Огонь не представлял непосредственной угрозы для древних памятников Греции или для самих Афин. Тем не менее, многие жители столицы поспешили уехать из города, спровоцировав пробки на дорогах и затруднив доступ пожарным.

Накануне в стране были перебои в расписании железнодорожного транспорта и временно ограничено паромное сообщение из порта Рафина. Есть сообщения о начале утром во вторник эвакуации из некоторых мест в Рафине населения и туристов. Сообщений о том, были ли среди них россияне - нет, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.