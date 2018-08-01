На Корсике пять человек погибли в результате паводка

Жертвами паводка на Корсике стали пять человек, в том числе ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Семь туристов унесло паводком в каньоне на Южной Корсике. Ранее сообщалось о трех погибших. Еще два участника похода были спасены, но находятся в шоковом состоянии.

Спасательная операция в регионе приостановлена в среду вечером. Поиски людей, которые могут все еще находиться в опасном районе, продолжатся на следующее утро.

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