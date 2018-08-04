В Дании оштрафовали первых женщин за ношение закрывающей лицо одежды

4 августа 2018 01:34 (UTC+04:00)

Первые нарушительницы вступившего 1 августа в силу закона, запрещающего ношение закрывающей лицо одежды, зарегистрированы в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Женщины были задержаны после того, как одна из них, на которой был оставляющий узкую прорезь для глаз никаб, подралась с другой в аналогичной одежде, когда обе они находились на эскалаторе торгового центра в городе Хёрсхольм к северу от Копенгагена. Правоохранительные органы обвинили обеих мусульманок в нарушении нового закона, оштрафовав их на 1 тыс. датских крон ($160).

Тем временем в Копенгагене и в Орхусе вечером в пятницу вновь, как и в минувшую среду, прошли демонстрации против этого закона. По оценке полиции, в них приняли участие около 1300 человек.

В конце мая большинство депутатов Фолькетинга (парламента Дании) проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от 1 тыс. крон ($160) за первое нарушение и до 10 тыс. крон ($1,6 тыс.) после трех.

Запрет, ввести который еще в 2009 году предложила национал-консервативная Датская народная партия, направлен, прежде всего, против нескольких традиционных для мусульманских стран разновидностей женской одежды. К таковым относятся бурка (халат с плотной сеткой, закрывающей лицо) и никаб, оставляющий узкую прорезь для глаз, но не хиджаб, который скрывает только волосы и шею. Запрет не касается рабочей спецодежды, лыжных и зимних масок, а также маскарадных костюмов.

Подобный законодательный запрет на ношение закрывающей лицо одежды с осени прошлого года работает в Австрии, годом ранее начал применяться в Болгарии и швейцарском кантоне Тичино, а с 2011 года введен во Франции и Бельгии. Также аналогичные меры работают с 2015 года в таких африканских странах как Габон, Сенегал и Камерун.

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