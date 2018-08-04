В Испании из-за пожара перекрыли движение по автостраде

4 августа 2018 22:00 (UTC+04:00)

Каталонские стражи порядка перекрыли движение на участке одной из автострад в регионе из-за начавшегося в субботу пожара. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, пожар начался примерно в 17:00 по местному времени в районе испанского населенного пункта Ла-Жункера. Причины возникновения огня пока не установлены. В борьбе со стихией задействованы восемь пожарных расчетов и воздушная техника.

В субботу практически по всей стране установилась очень жаркая погода. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило тревогу во многих провинциях пиренейского королевства, в которых температура может превысить 40 градусов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Природный пожар в Калифорнии начался из-за спущенного колеса
США 21:14
В Азербайджане установлены подозреваемые в возникновении лесных пожаров - министерство
Общество 3 августа 20:13
Таксисты в Мадриде и Барселоне прекратили забастовку против Uber
Европа 2 августа 03:50
ЕК выделит деньги Марокко и Тунису для решения вопроса мигрантов
Европа 1 августа 13:44
Испания выделит дополнительные деньги на демократизацию Никарагуа
Европа 31 июля 01:11
Барселонские таксисты угрожают заблокировать границу, вокзалы и аэропорт
Европа 30 июля 14:25
Лента новостей
Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей
Россия 22:19
В США 11 сослуживцев выиграли в лотерею $543 млн
США 21:41
Природный пожар в Калифорнии начался из-за спущенного колеса
США 21:14
Не менее 14 человек погибли в Пакистане в ДТП с автобусом
Другие страны 20:56
Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз (ФОТО)
Социум 20:38
В Египте 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 20:22
ПСЖ разгромил "Монако" в Суперкубке Франции по футболу
Спорт 20:12
«Реал» готов обсудить трансфер Модрича в «Интер» за 60 млн евро
Спорт 19:57
В Швейцарии разбился легкомоторный самолет
Европа 19:47