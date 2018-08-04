В Испании из-за пожара перекрыли движение по автостраде

Каталонские стражи порядка перекрыли движение на участке одной из автострад в регионе из-за начавшегося в субботу пожара. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, пожар начался примерно в 17:00 по местному времени в районе испанского населенного пункта Ла-Жункера. Причины возникновения огня пока не установлены. В борьбе со стихией задействованы восемь пожарных расчетов и воздушная техника.

В субботу практически по всей стране установилась очень жаркая погода. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило тревогу во многих провинциях пиренейского королевства, в которых температура может превысить 40 градусов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.